Cina: oltre 1.300 espositori alla fiera Food & Catering di Changsha (1)

CHANGSHA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un addetto promuove un frullatore da cucina durante una diretta streaming nell’ambito dell’11ª China International Food & Catering Expo a Changsha, nella provincia centrale cinese dello Hunan, il 18 settembre 2026. La fiera ha preso il via venerdì, attirando oltre 1.300 espositori provenienti da più di 30 Paesi e regioni. Con una superficie espositiva complessiva di quasi 70.000 metri quadrati, la manifestazione presenta oltre 7.000 prodotti, tra cui ingredienti alimentari, vini, ceramiche, attrezzature alberghiere e soluzioni per la logistica della catena del freddo.

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