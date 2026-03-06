PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina si adopererà per portare il tasso di copertura delle istituzioni e delle strutture di servizi comunitari per l’assistenza agli anziani a oltre il 70% durante il periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), ha dichiarato oggi Zheng Shanjie, a capo della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma.

