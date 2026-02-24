Home Video News Xinhua Cina: nuovo record di incassi al box office per la Festa di...
Cina: nuovo record di incassi al box office per la Festa di Primavera
L'incasso al botteghino per il Festival di primavera 2026 in Cina ha fatto la storia. Oltre 3,94 milioni di proiezioni a livello nazionale, il numero più alto di sempre. Più di 5 miliardi di yuan (circa 700 milioni di dollari) in vendite di biglietti. Per molte famiglie cinesi, andare al cinema è ormai parte della celebrazione del nuovo anno. (XINHUA/ITALPRESS) mec/fsc/mca3 (Fonte video: Xinhua)