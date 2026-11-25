Cina: nuovo equipaggio e nuovi traguardi per la missione spaziale Shenzhou-24

Cina: nuovo equipaggio e nuovi traguardi per la missione spaziale Shenzhou-24

Una visita da record alla stazione spaziale, un esperimento di permanenza in orbita della durata di un anno e il primo volo congiunto di astronauti cinesi e stranieri. La missione cinese Shenzhou-24 segna nuovi traguardi nell'esplorazione spaziale, con oltre 90 esperimenti scientifici e test tecnologici programmati a bordo della stazione spaziale Tiangong. Scoprite cosa rende speciale la missione Shenzhou-24. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)