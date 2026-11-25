Cina: inaugurato nuovo collegamento ferroviario passeggeri con Mongolia e Russia

Oggi è stato ufficialmente inaugurato un nuovo servizio ferroviario internazionale per passeggeri che collega Cina, Mongolia e Russia. Il collegamento, con frequenza settimanale, collega Pechino a Irkutsk passando per Ulan Bator e copre 2.666 chilometri in 55 ore, offrendo una nuova opportunità di viaggio e promuovendo il commercio e gli scambi tra i popoli dei tre Paesi. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)