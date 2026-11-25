Home Video News Xinhua Cina: lanciata navicella Shenzhou-24 con il primo astronauta straniero a bordo
Cina: lanciata navicella Shenzhou-24 con il primo astronauta straniero a bordo
Oggi la Cina ha lanciato la navicella spaziale con equipaggio Shenzhou-24, inviando tre astronauti, tra cui uno specialista di carico utile pakistano, verso la propria stazione spaziale Tiangong in orbita. La navicella, a bordo di un razzo vettore Long March-2F, è decollata dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nella Cina nord-occidentale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)