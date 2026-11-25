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Cina: Kashgar, Zona pilota di libero scambio agevola commercio transfrontaliero
Come funziona il commercio transfrontaliero all'interno della Zona pilota di libero scambio di Kashgar? Immaginate un camion carico di merci ordinate online, proveniente da Kashgar e diretto in Kirghizistan. Prima che raggiunga il confine, i funzionari doganali possono ora ispezionare e sigillare le spedizioni direttamente a Kashgar. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)