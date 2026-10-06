Cina: nuove esperienze turistiche alimentano la spesa durante le vacanze

Dagli spettacoli di droni ai soggiorni sulle scogliere fino ai musei all'aperto, nuove esperienze turistiche sono protagoniste durante le vacanze per la Festa nazionale in Cina. In tutto il Paese, le attrazioni stanno creando nuovi modi per coinvolgere i visitatori e invogliarli a fermarsi più a lungo. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)