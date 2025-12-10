Cina: nuova politica duty-free di Hainan dà impulso a turismo

L'ampliamento delle norme duty-free di Hainan sta facendo aumentare la spesa turistica. Le vendite sono aumentate del 27% nel primo mese dopo l'aggiornamento dell'1 novembre. Con l'avvio delle operazioni doganali sull'intera isola dal 18 dicembre, Hainan è destinata a crescere come hub commerciale globale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/azn (Fonte video: Xinhua)