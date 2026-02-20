Home Video News Xinhua Cina: nevicata mette in risalto la bellezza dell’area panoramica di Hongshaling
Cina: nevicata mette in risalto la bellezza dell’area panoramica di Hongshaling
La neve fresca ricopre l'area panoramica di Hongshaling nello Shanxi, nel nord della Cina, dove il rosso fuoco del paesaggio del Danxia incontra il bianco candido dell'inverno. A 1.314 metri nel cuore dei monti Taihang, il paesaggio si dispiega come un dipinto cinese vivente. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca1 (Fonte video: Xinhua)