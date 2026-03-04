Cina: nello Xinjiang è la stagione delle nascite degli agnelli (2)

MANAS (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un membro del personale controlla la temperatura corporea di un agnello in un ovile nella contea di Manas, prefettura autonoma Hui di Changji, nella regione autonoma nord-occidentale cinese dello Xinjiang uiguro, il 3 marzo 2026. Le aree pastorali della regione stanno dando il benvenuto alla stagione delle nascite degli agnelli. Nella contea di Manas, circa 180.000 pecore da riproduzione hanno finora partorito approssimativamente 130.000 agnelli, e le nascite dovrebbero continuare fino all’inizio di aprile. Negli ultimi anni, Manas ha intensificato il miglioramento dell’allevamento ovino per aumentare produttività, tasso di sopravvivenza e qualità della carne. Accorciando i tempi di immissione sul mercato e aumentando il valore aggiunto, le razze potenziate sono diventate un motore chiave dell’efficienza del settore e di redditi più alti per i pastori locali.

-Foto Xinhua-

