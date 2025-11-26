Cina: nell’Heilongjiang inaugurato treno turistico a tema ghiaccio e neve (3)

HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Artisti del gruppo etnico Oroqen si esibiscono per i passeggeri a bordo del treno Y783 il 26 novembre 2025. Tale treno, un convoglio turistico a tema ghiaccio e neve, è stato inaugurato alla stazione ferroviaria di Harbin e ha iniziato mercoledì un viaggio di sei giorni. Il treno mette in mostra il fascino della Cina nord-orientale attraverso decorazioni a tema, servizi di guida turistica e attività interattive, in uno sforzo di promozione del turismo invernale e per dare nuova vitalità all’economia del ghiaccio e della neve.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).