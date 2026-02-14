HUANGSHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Xue Yin, erede della stampa su blocchi di legno di Huizhou, realizza una stampa con tema ispirato all’Anno del cavallo in uno studio nel distretto di Tunxi, città di Huangshan, nella provincia orientale cinese dell’Anhui, il 6 gennaio 2026. La Festa di primavera di quest’anno segna l’inizio dell’Anno del cavallo. Con i suoi vivaci motivi equestri, la stampa su blocchi di legno di Huizhou, ingegnosamente realizzata e patrimonio culturale immateriale di livello provinciale, aggiunge un fascino intramontabile all’autentica estetica cinese.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
