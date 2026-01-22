Cina: nella “città magica 8D” nasce un parcheggio sotto un celebre ponte

Nella rinomata "città magica 8D" cinese di Chongqing, parcheggiare era un tempo una vera sfida. Ora la città sta sbloccando spazi nascosti sotto i ponti. Sotto un ponte elicoidale diventato virale, un'area inutilizzata è stata trasformata in un parcheggio su tre livelli con 183 posti e colonnine di ricarica per veicoli elettrici. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca1 (Fonte video: Xinhua)