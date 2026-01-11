PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il Ministero del Commercio della Cina intensificherà ulteriormente la promozione dei consumi e l’espansione dell’apertura economica come parte del suo lavoro chiave per il 2026, secondo quanto emerso da una conferenza nazionale sul lavoro commerciale durata due giorni e conclusasi domenica.

Il sistema commerciale nazionale attuerà campagne per stimolare la spesa, costruire il marchio “Shop in China” attraverso la creazione di nuovi punti di crescita nei consumi dei servizi e ottimizzare le politiche di permuta dei beni di consumo.

A tal fine, la conferenza ha inoltre evidenziato i consumi digitali, verdi e legati alla salute, nonché il potenziale dei mercati emergenti in tutto il Paese.

Sul fronte del commercio, saranno compiuti sforzi per ammodernare il commercio di beni, ampliare il commercio e le esportazioni di servizi e promuovere il commercio digitale e verde, al fine di costruire il marchio “Export to China”.

Per attrarre investimenti esteri e rafforzare il marchio “Invest in China”, la Cina migliorerà l’apertura nel settore dei servizi, potenzierà la promozione degli investimenti e perfezionerà i servizi per le imprese straniere.

Per ampliare ulteriormente l’apertura, la Cina si allineerà a regole commerciali internazionali di alto livello, potenzierà le zone pilota di libero scambio e il Porto di Libero Scambio di Hainan e ospiterà in modo efficace le principali fiere.

Per una migliore gestione degli investimenti in uscita, saranno rafforzate le iniziative volte a guidare la distribuzione transfrontaliera delle catene industriali e di approvvigionamento, potenziare le reti di servizi all’estero, approfondire la cooperazione nell’ambito della Belt and Road Initiative e rafforzare la gestione dei rischi.

