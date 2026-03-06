Cina: NDRC, PIL crescerà di oltre 6.000 mld di yuan nel 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Quest’anno il PIL della Cina dovrebbe crescere di oltre 6.000 miliardi di yuan (circa 869,6 miliardi di dollari USA), ha dichiarato oggi il direttore del massimo organo per la pianificazione economica del Paese.

Questa espansione economica fornirà un solido sostegno all’occupazione, al benessere della popolazione e alla prevenzione dei rischi, ha dichiarato Zheng Shanjie, a capo della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (NDRC), nel corso di una conferenza stampa a margine della quarta sessione della 14esima Assemblea nazionale del popolo.

