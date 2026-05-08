Cina: navetta di rifornimento Tianzhou-10 trasferita al sito di lancio

WENCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il complesso formato dalla navetta di rifornimento Tianzhou-10 e da un razzo vettore Long March-7 è stato trasferito verticalmente oggi al sito di lancio, secondo quanto riferito dalla China Manned Space Agency (CMSA).

Il veicolo sarà lanciato a tempo debito nel prossimo futuro, ha dichiarato la CMSA.

Attualmente, le strutture e le apparecchiature presso il Sito di lancio di veicoli spaziali di Wenchang, nella provincia insulare meridionale di Hainan, sono in buone condizioni, e i controlli completi delle funzionalità e i test congiunti procederanno come previsto in vista del lancio, ha aggiunto l’agenzia.

La navetta Tianzhou-9 si è separata mercoledì dal complesso della stazione spaziale orbitante Tiangong ed è rientrata nell’atmosfera in modo controllato nella giornata di ieri. La stazione spaziale ha così liberato un portello di attracco per fare spazio al veicolo Tianzhou-10, ha precisato la CMSA.

(ITALPRESS).