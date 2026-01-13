TANGSHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle persone visitano una mostra dedicata all’industria e al commercio moderni di Tianjin presso il Museo di Tianjin, nella Cina settentrionale, il 13 gennaio 2026. Con oltre 320 fotografie storiche e più di 120 reperti fisici, la mostra durerà tre mesi ed è aperta al pubblico gratuitamente.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).