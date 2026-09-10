Cina: MOC, ferma opposizione ad accuse USA infondate contro aziende cinesi di IA

PECHINO (CINA) (XINHUA) – Il ministero cinese del Commercio (MOC) ieri ha espresso ferma opposizione ai recenti annunci degli Stati Uniti secondo cui le aziende cinesi operanti nel settore dell’intelligenza artificiale sarebbero impegnate in cosiddetti sforzi su scala industriale volti a estrapolare funzionalità dai modelli statunitensi di IA, definendo le accuse infondate e prive di fondamento giuridico.

La mossa degli Stati Uniti politicizza tale distillazione, che è una normale questione tecnica e commerciale nel settore dell’IA, ha affermato un portavoce del ministero, aggiungendo che gli annunci statunitensi rappresentano un’ulteriore prova della ricerca di egemonia tecnologica da parte del Paese, e del monopolio della potenza di calcolo nel campo dell’IA, nonché della sua repressione della concorrenza.

La distillazione è una pratica comune per l’apprendimento reciproco tra modelli di IA ed è, nella sua essenza, uno strumento tecnico neutrale utilizzato dalle principali aziende del settore a livello globale, comprese quelle statunitensi. Può aiutare i modelli a migliorare l’efficienza dell’apprendimento, a utilizzare in modo più efficiente le conoscenze umane ed è significativa per lo sviluppo dell’industria dell’IA nei vari Paesi.

I modelli open source cinesi sono accessibili alle imprese di tutto il mondo, comprese quelle degli Stati Uniti. Alcune imprese statunitensi hanno reso noto di aver effettuato la distillazione di un gran numero di modelli cinesi, ha affermato il portavoce.

Tuttavia, ha affermato il portavoce, la parte statunitense ha ripetutamente accusato in modo unilaterale le imprese cinesi di praticare tale estrapolazione “su scala industriale” e ha descritto pratiche comuni come atti aggressivi. Ciò riflette l’ansia e i doppi standard degli Stati Uniti.

Quest’anno gli Stati Uniti hanno ripetutamente minacciato sanzioni e misure repressive contro le pratiche di distillazione delle aziende cinesi, con l’obiettivo di mantenere il monopolio statunitense sulla potenza di calcolo e sui dati e impedire ad altri Paesi di partecipare alla condivisione inclusiva dei risultati dell’innovazione nel campo dell’IA, secondo il funzionario.

Cina e Stati Uniti dovrebbero affrontare le sfide e i rischi nel settore in modo proattivo e responsabile. I due capi di Stato hanno concordato di avviare un dialogo intergovernativo sull’IA. La Cina è disposta a condurre discussioni costruttive e professionali con gli Stati Uniti sulla base dei principi di uguaglianza, vantaggio reciproco e cooperazione vantaggiosa per entrambe le parti, ha affermato il portavoce.

Se la parte statunitense dovesse intraprendere azioni volte a reprimere le imprese cinesi operanti nel settore con il pretesto di contrastare la distillazione, la Cina adotterà sicuramente contromisure risolute, ha concluso il funzionario.

(XINHUA).