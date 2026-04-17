PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il ministro cinese degli Esteri Wang Yi ieri ha affermato che la priorità assoluta è riportare Stati Uniti e Iran al tavolo dei negoziati e cercare una risoluzione politica.

Wang ha formulato queste osservazioni durante l’incontro a Pechino con il vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani. I due hanno scambiato vedute sulla situazione in Medio Oriente.

La guerra condotta da Stati Uniti e Israele contro l’Iran non avrebbe mai dovuto verificarsi e il suo protrarsi ha già inciso gravemente sia sulla sicurezza energetica internazionale sia sulla sicurezza della navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz, ha affermato Wang, che è anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese.

Secondo il funzionario, la Cina ha sempre sostenuto la risoluzione politica delle controversie internazionali attraverso il dialogo e la consultazione, e si oppone all’uso della forza.

Wang ha inoltre dichiarato che la Cina ha costantemente mantenuto una posizione obiettiva e imparziale e ha lavorato attivamente per promuovere la pace e porre fine ai conflitti, aggiungendo che il Paese sostiene gli sforzi di mediazione del Pakistan ed è pronto a mantenere la comunicazione con tutte le parti e a continuare a svolgere un ruolo costruttivo in questo senso.

(ITALPRESS).