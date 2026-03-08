PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Affinché le relazioni sino-europee restino stabili e sane, è cruciale che l’Europa abbia una percezione corretta della Cina, ha dichiarato domenica il ministro cinese degli Esteri Wang Yi.

Dall’anno scorso, le relazioni tra la Cina e i Paesi europei hanno ripreso vigore, ha affermato Wang, aggiungendo che il commercio bilaterale ha superato i 1.000 miliardi di dollari, e oltre 2 milioni di turisti europei hanno viaggiato in Cina grazie alle politiche di esenzione dal visto.

Anche leader europei hanno compiuto numerose visite in Cina ed è stata raggiunta una serie di accordi di cooperazione, ha dichiarato Wang in una conferenza stampa a margine della quarta sessione della 14esima Assemblea nazionale del popolo.

I fatti hanno mostrato che le relazioni Cina-Europa traggono stabilità dagli interessi condivisi e certezza dai partenariati reciprocamente vantaggiosi, ha aggiunto.

Il ministro degli Esteri ha dichiarato che la Cina ritiene da sempre che l’Europa sia una forza importante a sostegno della stabilità dell’ordine internazionale e un partner chiave nella spinta alla modernizzazione della Cina.

Osservando che Cina ed Europa sono complementari a vicenda, ha dichiarato che “l’interdipendenza non è un rischio, gli interessi intrecciati non sono minacce, e l’apertura e la cooperazione non indeboliranno la sicurezza economica, ma costruire muri e barriere porterà solo all’autoisolamento”.

(ITALPRESS).