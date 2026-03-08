PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Cina e Stati Uniti dovrebbero attenersi a uno spirito di reciproco rispetto, mantenere il principio fondamentale di una coesistenza pacifica e puntare alla prospettiva di una cooperazione vantaggiosa per entrambe le parti, ha dichiarato oggi il ministro cinese degli Esteri Wang Yi.

Wang ha formulato queste osservazioni in una conferenza stampa a margine della sessione in corso dell’organo legislativo nazionale.

“Quest’anno è davvero un ‘grande anno’ per le relazioni tra Cina e Usa”, ha affermato Wang. “L’agenda degli scambi ad alto livello è già sul tavolo. Ciò che le due parti devono fare ora è creare un ambiente adeguato, gestire le divergenze che effettivamente esistono e rimuovere le inutili interferenze”.

Trattandosi con sincerità e buona fede, le due parti saranno in grado di produrre risultati soddisfacenti per entrambi i popoli e di raggiungere un consenso accolto con favore dall’intero mondo, ha dichiarato il ministro.

“Il 2026 può essere un anno fondamentale per uno sviluppo sano, stabile e sostenibile delle relazioni tra Cina e Usa”, ha concluso Wang.

(ITALPRESS).