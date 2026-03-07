PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le autorità cinesi per le risorse umane stanno valutando misure per utilizzare attivamente l’intelligenza artificiale nella creazione di nuove opportunità di lavoro e nel rafforzamento delle professioni tradizionali, ha dichiarato sabato una funzionaria.

Il potenziale occupazionale sarà liberato in settori come l’economia digitale, la manifattura di fascia alta e i servizi moderni, ha detto la ministra delle Risorse umane e della Sicurezza sociale Wang Xiaoping in una conferenza stampa a margine della sessione legislativa nazionale annuale.

Il ministero continuerà inoltre a intensificare gli sforzi per sviluppare nuove professioni, concentrandosi su aree come le nuove forze produttive di qualità, i nuovi poli di consumo e i servizi per il benessere pubblico, ha detto.

Negli ultimi cinque anni, il ministero ha identificato 72 nuove professioni, di cui oltre 20 direttamente legate all’intelligenza artificiale. Ciascuna nuova professione dovrebbe generare, nelle fasi iniziali, posti di lavoro per 300.000-500.000 persone.

La Cina adotterà inoltre un approccio su più fronti per affrontare l’impatto dei cambiamenti del contesto esterno e dello sviluppo di nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale sull’occupazione, secondo la bozza del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030) presentata giovedì all’Assemblea legislativa nazionale per l’esame.

(ITALPRESS).