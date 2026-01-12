Cina, ministero Commercio: “Intesa con UE su linee guida per impegni sui prezzi di EV cinesi”

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina e l’Unione Europea (UE) hanno raggiunto un’intesa sulla necessità di fornire linee guida generali sugli impegni sui prezzi per gli esportatori cinesi di automobili elettriche verso l’UE, ha dichiarato lunedì il ministero del Commercio cinese.

La mossa mira ad affrontare le preoccupazioni in questione in modo più pratico, mirato e coerente con le regole dell’OMC, secondo quanto affermato dal ministero del Commercio in una dichiarazione.

