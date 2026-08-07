WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Non credo che possano resistere ancora a lungo”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando con i giornalisti nello Studio Ovale, facendo il punto sul conflitto con l’Iran e sui principali dossier di politica estera. Il presidente ha spiegato che la situazione resta “in un certo senso aperta. Abbiamo un blocco navale, guidato dalla Marina degli Stati Uniti, e lo controlliamo.

Possono sempre sparare qualcosa, possono sempre piazzare qualcosa o sganciare una mina. Se c’è una mina in agguato, si rischia di creare problemi perché nessuno vuole correre il rischio di essere colpito accidentalmente mentre trasporta un carico dal valore di

un miliardo di dollari”. Nonostante i rischi, Trump si è detto fiducioso sull’andamento della crisi. “Penso che stiamo andando molto bene. Sono coinvolto personalmente nei negoziati e credo che stiamo facendo progressi”, ha aggiunto. Alla domanda su quando potrebbe concludersi il conflitto con Teheran, Trump ha risposto: “Potrebbe accadere presto”. Nel corso dell’incontro con la stampa, ha affrontato anche il tema delle scorte militari statunitensi, dopo le indiscrezioni sulla presunta carenza di alcune munizioni. “Abbiamo alcuni tipi di munizioni molto potenti di cui disponiamo di scorte illimitate, praticamente

illimitate. Per altre, invece, la disponibilità è un po’ più limitata”, ha spiegato. Trump ha quindi precisato che gli Stati Uniti stanno impiegando armamenti già presenti nei depositi anche in relazione agli aiuti forniti all’Ucraina. “Stiamo utilizzando munizioni molto potenti, molto valide, ma che altrimenti non avremmo usato. Avremmo potuto usare qualcos’altro, ma queste sono di un tipo un po’ più vecchio, pur essendo altrettanto efficaci”. Il presidente è tornato anche sulla guerra tra Russia e Ucraina, definendola il dossier diplomatico più complesso affrontato finora. “Mi addolora vedere 25mila giovani uccisi ogni mese, ed è quello che sta succedendo tra Russia e Ucraina. Perdono in media 25mila uomini, per lo più soldati”, ha detto. Trump ha ribadito di essere impegnato nella ricerca di una soluzione negoziale. “Ci stiamo lavorando e credo che stiamo facendo progressi. Ma è una guerra violenta, molto violenta. C’è molto odio in questa guerra, molto odio tra i due leader”, ha osservato. Infine, il presidente ha rivendicato i risultati ottenuti sul fronte della diplomazia

internazionale. “Ho risolto otto guerre. Pensavo che questa sarebbe stata forse una delle più facili, e invece si è rivelata la più difficile. Ma si stanno facendo progressi”, ha concluso.

(ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency-

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