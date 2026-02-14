PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina compie un passo significativo verso la realizzazione di un’infrastruttura spaziale alimentata dall’intelligenza artificiale, grazie a una costellazione di satelliti che ha portato in orbita dieci modelli di IA e attivato una rete di collegamento inter-satellitare.
Il dispiegamento, riferisce lo Zhejiang Lab – che ha sviluppato la costellazione insieme a partner globali – evidenzia possibili applicazioni dell’IA nell’esplorazione dello spazio profondo, nello sviluppo delle città intelligenti e nelle indagini sulle risorse naturali.
Nel maggio 2025 la Cina ha messo in orbita 12 satelliti, primo gruppo della costellazione di calcolo spaziale denominata “Costellazione di calcolo dei tre corpi”.
Dopo quasi nove mesi di test in orbita, la costellazione ha dimostrato capacità chiave, tra cui networking, calcolo, dispiegamento dei modelli e verifica di carichi utili scientifici.
“Con una costellazione di calcolo, parte dei dati può essere elaborata direttamente nello spazio e consegnata agli utenti”, ha dichiarato Li Chao dello Zhejiang Lab.
(ITALPRESS).
