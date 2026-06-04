Cina, linea di trasmissione elettrica lunga 353 km attraverso i monti Tianshan

URUMQI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Estendendosi sui monti Tianshan nella regione autonoma dello Xinjiang uiguro, la linea di trasmissione ad alta tensione da 750 kV e lunga 353,7 chilometri collega la prefettura autonoma kazaka di Ili e la contea di Kuqa, superando ghiacciai e gelide catene alpine. (XINHUA/ITALPRESS) mec/mgg/mca3 (Fonte video: Xinhua)