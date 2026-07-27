Figc, Abete “Non siamo abituati a queste situazioni,ripartire da progetto serio”

ROMA (ITALPRESS) - "Non siamo abituati a certe situazioni, ma c'è sempre una prima volta. Siamo tutte persone vaccinate e responsabili e bisogna cercare di riprendere il filo del discorso". Lo ha detto il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete, all'uscita dalla Figc dove ha avuto luogo la riunione del numero uno federale Giovanni Malagò con le componenti. "Le dimissioni di Maldini e Leonardo? Lo abbiamo sentito dai media mentre uscivamo dall'ufficio del presidente", ha proseguito. "Ora dobbiamo ripartire da un progetto serio. Il colloquio di oggi è partito dalla trattativa con Guardiola e successivamente l'indicazione di Pirlo dopo i quali sono emersi i problemi che ormai tutti conoscono, attività non note alla Federazione quando ha fatto questo tipo di scelta. Dopo c'è stata la non accettazione di Maldini e Leonardo, chiamiamole dimissioni ma penso che ancora non siano state formalizzate". mec/gm/mca1