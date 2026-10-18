Cina: le multinazionali continuano a investire nel futuro del Paese

Cosa spinge le multinazionali a continuare a investire in Cina? I dirigenti dei settori della bellezza e della logistica indicano i talenti locali, le startup e l'espansione internazionale dei marchi cinesi. Dal potenziamento dei centri di ricerca e sviluppo e di gestione degli ordini agli investimenti nelle imprese locali e all'assunzione di neolaureati, spiegano dove vedono opportunità di crescita. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)