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Cina, l’industria delle nuove energie vista dai giornalisti stranieri
Cosa rende Changzhou un polo globale delle nuove energie? Segui i giornalisti internazionali che partecipano al Forum dei giornalisti della Belt and Road alla scoperta delle ultime innovazioni cinesi, dai veicoli elettrici intelligenti a due ruote alle tecnologie per le energie rinnovabili. Attraverso esperienze dirette e prospettive globali, scopri come l'industria cinese delle nuove energie sta trasformando la vita quotidiana, ispirando lo sviluppo verde e aprendo nuovi orizzonti per la cooperazione internazionale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)