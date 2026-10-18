Cina, l’industria delle nuove energie vista dai giornalisti stranieri

Cosa rende Changzhou un polo globale delle nuove energie? Segui i giornalisti internazionali che partecipano al Forum dei giornalisti della Belt and Road alla scoperta delle ultime innovazioni cinesi, dai veicoli elettrici intelligenti a due ruote alle tecnologie per le energie rinnovabili. Attraverso esperienze dirette e prospettive globali, scopri come l'industria cinese delle nuove energie sta trasformando la vita quotidiana, ispirando lo sviluppo verde e aprendo nuovi orizzonti per la cooperazione internazionale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)