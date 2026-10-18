Home Video News Xinhua Cina, raccolta del cotone in pieno svolgimento nello Xinjiang
Cina, raccolta del cotone in pieno svolgimento nello Xinjiang
La raccolta del cotone è in pieno svolgimento su 1,16 milioni di mu (circa 77.333 ettari) di campi coltivati a cotone nella contea di Yuli, nella Regione autonoma nord-occidentale cinese dello Xinjiang uiguro. Grandi macchine raccoglitrici attraversano i campi, raccogliendo e comprimendo il cotone in balle. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)