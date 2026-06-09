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Cina, serpenti-robot utilizzati per ispezionare le linee elettriche
Un robot a forma di serpente si muove lungo i cavi elettrici a Kunming, nella Cina sud-occidentale. Dotato di telecamere e sensori, rileva eventuali danni o surriscaldamenti mentre si alimenta direttamente dalla linea elettrica, consentendo ispezioni autonome 24 ore su 24, 7 giorni su 7. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)