Xinhua Cina: l'APEC nel 2026, appuntamento a Shenzhen

1 Novembre 2025

La Cina si prepara a ospitare per la terza volta l'incontro APEC nel 2026. Ci vediamo a Shenzhen!

(ITALPRESS/XINHUA)