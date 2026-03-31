JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un razzo vettore Lijian-2 Y1 con a bordo tre satelliti decolla dalla zona pilota per l’innovazione spaziale commerciale di Dongfeng, nel nord-ovest della Cina, il 30 marzo 2026. Il razzo è decollato da qui alle 19:00 (ora di Pechino), inviando con successo i satelliti nell’orbita prevista.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]