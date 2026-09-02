Cina: la visita di Xi Jinping nella capitale kirghisa Bishkek

Dal 30 agosto al primo settembre, il presidente cinese Xi Jinping si è recato in visita di Stato in Kirghizistan, la prima dopo sette anni, e ha partecipato al Vertice 2026 dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO) a Bishkek. Durante la visita, Xi e il presidente kirghiso Sadyr Japarov hanno firmato una dichiarazione congiunta sullo sviluppo di alta qualità del partenariato strategico globale per una nuova era e un trattato bilaterale di buon vicinato, amicizia e cooperazione permanenti. Al vertice della SCO, Xi ha presentato una proposta in quattro punti, invitando l'organizzazione a continuare a porre al primo posto lo sviluppo e le persone, a considerare la sicurezza un obiettivo fondamentale e a promuovere il dialogo e la consultazione. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)