Home Video News Xinhua Cina: Xizang, ripristinato accesso stradale al valico di Gyirong dopo valanga
Cina: Xizang, ripristinato accesso stradale al valico di Gyirong dopo valanga
L'accesso stradale all'area centrale del valico di Gyirong, colpito da una colata di fango nella regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina, è stato sostanzialmente ripristinato alle ore 10 di questa mattina, dopo giorni di lavori ininterrotti per riparare il tratto danneggiato della strada statale G216. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)