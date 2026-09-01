Cina: Xizang, meno di 1 km alla riapertura della strada verso valico di Gyirong

Meno di un chilometro alla riapertura. I soccorritori sono al lavoro senza sosta per riaprire la strada statale G216, che conduce al valico di Gyirong, colpito da una colata di fango nella regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina. Una volta riaperta, la strada costituirà una via di accesso essenziale per il trasporto di attrezzature e rifornimenti e per l'arrivo del personale nell'area colpita dal disastro. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)