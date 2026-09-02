Home Video News Xinhua Egitto: lavoratori cinesi contribuiscono a creare nuova capitale amministrativa
Egitto: lavoratori cinesi contribuiscono a creare nuova capitale amministrativa
Una visita al Central Business District della nuova capitale amministrativa dell'Egitto. Situato a circa 50 chilometri a est del Cairo, comprende 20 grattacieli costruiti da un'azienda cinese. Il suo fulcro, l'Iconic Tower, alta 385,8 metri, è l'edificio più alto dell'Africa. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr(Fonte video: Xinhua)