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Cina: proposta del presidente Xi per uno sviluppo di qualità superiore della SCO
Il presidente cinese Xi Jinping ha presentato una proposta in quattro punti nel suo discorso intitolato "Verso uno sviluppo di qualità superiore dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai", pronunciato ieri al vertice della SCO tenutosi a Bishkek, in Kirghizistan. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)