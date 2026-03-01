Home Video News Xinhua Cina: la Lanterna del Drago di Chengnan affascina i fan all’estero
La Lanterna del Drago di Chengnan, patrimonio culturale immateriale di livello provinciale nello Jiangxi, sta assumendo un tocco moderno. L'artigiano Shi Kebin l'ha resa più leggera e più facile da usare, permettendo così a più persone provenienti dall'estero di partecipare alla danza del drago per la Festa di Primavera. (XINHUA/ITALPRESS) mec/ads/mca2 (Fonte video: Xinhua)