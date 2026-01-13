Cina: la Central Street di Harbin incanta i turisti (2)

HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei bambini si divertono sulla Central Street di Harbin, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, l’11 gennaio 2026. Una delle attrazioni più popolari di Harbin, la Central Street, rinomata per la sua architettura diversificata in stile europeo, incanta i turisti di notte con le sue luci colorate, durante la forte crescita del turismo in città questo inverno.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
