Cina: dai forni ai codici, la "capitale della porcellana" adotta nuove tecnologie
Cina: dai forni ai codici, la “capitale della porcellana” adotta nuove tecnologie
Jingdezhen, la "capitale della porcellana" della Cina, sta adottando tecnologie come l'intelligenza artificiale e la blockchain per sostenere la sua tradizione artigiana della ceramica vecchia di 2000 anni, come evidenziato nella 2025 China Jingdezhen International Ceramic Expo. (ITALPRESS/XINHUA) mec/lcr/azn (Fonte video: Xinhua)