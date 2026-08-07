JIUZHAIGOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 5 agosto 2026, mostra una veduta dell’area panoramica di Jiuzhaigou, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan. Jiuzhaigou è nota per le sue spettacolari cascate, le rigogliose foreste, i tranquilli laghi d’altopiano e le formazioni rocciose carsiche, che la rendono una destinazione popolare tra i turisti internazionali.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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