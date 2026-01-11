WUHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un membro dello staff restaura un bene culturale presso il centro di protezione dei beni culturali di Jingzhou, nella provincia centrale cinese di Hubei, il 9 gennaio 2026. I beni culturali organici, rappresentati ad esempio dalle tavolette di bambù, pongono sfide significative alla conservazione del patrimonio. Negli ultimi anni, il centro di protezione dei beni culturali di Jingzhou, nella provincia di Hubei, si è concentrato sull’innovazione e sull’applicazione di tecniche di conservazione per i beni culturali organici, impegnandosi a garantire una tutela completa di questi reperti.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
