Cina: Jinan, dove l’innovazione high-tech incontra una tradizione senza tempo

Giornalisti e influencer provenienti dall'Europa centrale e orientale hanno recentemente visitato Jinan, nella provincia orientale cinese dello Shandong, dove l'innovazione all'avanguardia si fonde con una tradizione secolare. Seguite il loro viaggio attraverso la "Città delle sorgenti".(XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca1 (Fonte video: Xinhua)