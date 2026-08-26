Cina: Jinan, aperto al traffico nuovo tunnel sotto il fiume Giallo (1)

JINAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un veicolo attraversa una stazione di pedaggio di un tunnel sotto il fiume Giallo a Jinan, nella provincia orientale cinese dello Shandong, il 25 agosto 2026.
Il nuovo tunnel sotto il fiume, il secondo più lungo della Cina, è stato aperto al traffico ieri. Lungo complessivamente circa 5,75 chilometri, il tunnel sotto Huanggang Road comprende una sezione di circa 3,3 chilometri realizzata con una macchina perforatrice a scudo, la “Shanhe”, dotata di un diametro di scavo di 17,5 metri, il più grande del suo genere tra i tunnel sottomarini realizzati con questa tecnica nel Paese.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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