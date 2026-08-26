Notte di attacchi incrociati tra Ucraina e Russia

ROMA (ITALPRESS) – Ancora una notte di attacchi incrociati tra Kiev e Mosca, al 1.645esimo giorno di guerra. Le forze di difesa aerea russe hanno intercettato e distrutto 426 droni ucraini ad ala fissa durante la notte sul territorio della Federazione Russa. E’ quanto ha reso noto il ministero della Difesa russo.

“Nella notte tra ieri e oggi, dalle 20 di ieri sera alle 7 del 26 agosto, ora di Mosca (rispettivamente le 19 e le 6 del mattino in Italia), le forze di difesa aerea in servizio hanno intercettato e distrutto 426 droni ucraini ad ala fissa”, si legge in una nota. Secondo il ministero, i velivoli senza pilota sono stati abbattuti sopra le regioni di Belgorod, Brijansk, Kursk, Orel, Kaluga, Tula, Lipetsk, Voronezh, Tambov, Rijazan, Nizhnij Novgorod, Volgograd, Rostov e Mosca, oltre che sul Territorio di Krasnodar e sulla Crimea.

Sull’altro versante, le forze di difesa aerea ucraine hanno abbattuto o neutralizzato 134 dei 162 droni impiegati dalla Russia per attaccare l’Ucraina dalla sera del 25 agosto. Lo ha riferito su Telegram l’Aeronautica militare delle Forze armate ucraine.

Secondo il comunicato, Mosca ha utilizzato droni d’attacco Shahed, compresi modelli a reazione, Gerbera e velivoli-esca Parodiya, lanciati dalle aree di Kursk, Orel e Primorsko-Akhtarsk, oltre che dai territori occupati delle regioni di Donetsk e della Crimea.

Alla risposta hanno partecipato aviazione, unità missilistiche antiaeree, reparti di guerra elettronica, sistemi senza pilota e gruppi mobili di fuoco. Alle 8 (le 7 in Italia), secondo i dati preliminari, erano stati abbattuti o soppressi 134 droni nel nord, sud ed est del Paese.

Le autorità ucraine hanno inoltre registrato impatti in 18 località e la caduta di frammenti di velivoli abbattuti in altre tre.

-Foto IPA Agency-

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