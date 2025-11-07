Cina: Intuitive Surgical prevede maggiori opportunità sul mercato

"Penso che (in Cina) ci siano molte opportunità. È un periodo entusiasmante, mentre entriamo nella fase del 15esimo Piano quinquennale che conduce all'iniziativa Healthy China 2030. E siamo onorati di poter far parte di questo percorso". Glenn Vavoso, vice presidente senior della società statunitense di tecnologia medica Intuitive Surgical, ha elogiato le opportunità offerte dal vasto e aperto mercato cinese durante la sua partecipazione alla China International Import Expo (CIIE) di Shanghai. (ITALPRESS/XINHUA) mec/lcr/azn (Fonte video: Xinhua)