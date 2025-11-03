Home Video News Xinhua Cina: innovazioni smart in mostra all’expo dell’edilizia intelligente di Wuhan
Cina: innovazioni smart in mostra all’expo dell’edilizia intelligente di Wuhan
Le innovazioni nel campo delle costruzioni smart sono state messe in mostra nell'International (Wuhan) Intelligent Building Industry Expo (Esposizione internazionale dell'industria edilizia intelligente) 2025, che si è conclusa domenica a Wuhan, nella provincia cinese centrale di Hubei. (ITALPRESS/XINHUA) mec/sat/gtr (Fonte video: Xinhua)