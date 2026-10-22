Home Video News Xinhua Cina: innovazione giudiziaria nel Porto di libero scambio di Hainan
Cina: innovazione giudiziaria nel Porto di libero scambio di Hainan
Il Primo tribunale commerciale internazionale del porto di libero scambio di Hainan dispone di un meccanismo integrato per il deposito di un'istanza, il processo e l'esecuzione delle sentenze, riconosciuto dalla provincia di Hainan come un'innovazione istituzionale. I suoi servizi giudiziari, efficienti e in linea con gli standard internazionali, contribuiscono a rendere più attrattivo il contesto imprenditoriale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)